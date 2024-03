Kann tödlich enden: Keuchhusten auch in Kärnten am Vormarsch

Eine schreckliche Tragödie hat sich in der steirischen Landeshauptstadt Graz vor etwas mehr als einer Woche ereignet. Ein Neugeborenes ist an Keuchhusten verstorben, die Fallzahlen schnellen dort generell in die Höhe – mehr dazu hier. Auch in Kärnten sieht es nicht viel anders aus, erklärt nun Gesundheitsreferentin Beate Prettner gegenüber 5 Minuten.

2023 sind die Fälle plötzlich stark gestiegen

Während 2019 in Kärnten noch 76 Fälle gemeldet wurden, ging die Zahl während der Pandemie deutlich zurück. So waren es 2020 nur noch 30 Fälle, 2021 gab es niemanden, der an Keuchhusten erkrankt ist, 2022 waren es lediglich zwei Fälle. Im Vorjahr dann aber der sprunghafte Anstieg: 104 Personen erkrankten 2023 an Keuchhusten in Kärnten.

Dieses Jahr inoffiziell 44 Keuchhusten-Fälle

Heuer wurden bereits 44 Fälle verzeichnet, allerdings inoffiziell. „Inoffiziell deshalb, weil diese Zahl vom Österreichischen Referenzzentrum noch nicht bestätigt ist. Das heißt, doppelte oder korrigierte Meldungen könnten die Zahl noch ändern“, erklärt Karin Schorna-Drescher vom Sanitätswesen in der Gesundheitsabteilung des Landes.

Weshalb die Fälle sprunghaft angestiegen sind

Aus dem Büro der Gesundheitsreferentin heißt es nun, dass die Fälle stark angestiegen sind, da die Ansteckungsgefahr groß sei, „wenn man sich vermehrt und ungeschützt unter vielen Menschen befindet“. Zum anderen sei jedoch ganz besonders auch der fehlende oder lückenhafte Impfschutz verantwortlich.

„Habe selbst erschütternde Fälle erlebt“

Die Krankheit kann übrigens in allen Altersgruppen auftreten. „Knapp die Hälfte der gemeldeten Fälle der vergangenen 15 Monate hat jedoch Kinder und Jugendliche betroffen, mit Peak im ersten Lebensjahr“, informiert Landesrätin Prettner. Am besten schützen könne man sich mit der Impfung. „Diese sollte schon im Säuglingsalter verabreicht werden, denn besonders für Kleinkinder kann Keuchhusten wirklich lebensbedrohlich werden. Ich habe selbst als Ärztin erschütternde Fälle erlebt“, so die Gesundheitsreferentin abschließend.

