Führerscheinneuling raste mit 165 km/h durch 80er-Zone

Veröffentlicht am 23. März 2024, 07:23 / ©BMI/Egon Weissheimer

Genug gesehen bzw. gemessen hatte eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung am späten Freitagabend auf der B70 Packer Straße. Dort folgten sie einem 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Völkermarkt kommend in Richtung Klagenfurt. Im Zuge der Nachfahrt beschleunigte der junge Mann plötzlich auf 165 km/h in einer 80er-Zone.

Führerschein weg

In der darauffolgenden 70er-Zone ließ er seinen Wagen dann ausrollen, womit er auch dort die Beschränkung um 80 km/h überschritt. Daraufhin wurde er angehalten. „Aufgrund der Übertretungen erfolgte die Führerscheinabnahme an Ort und Stelle“, teilt man seitens der Polizei. Von einer Beschlagnahmung des Autos wurde nur deshalb Abstand genommen, weil der Lenker und der Besitzer des Fahrzeuges zwei verschiedene Personen seien, heißt es abschließend.