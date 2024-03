Sicherheitsgefühl in Klagenfurt soll verbessert werden

Ute Liepold, Leiterin des Projekt „Visible“, und Raffaela Lackner, Leiterin des Architektur Hauses Kärnten, präsentierten Anfang März im Stadtsenat das Ergebnis einer breit angelegten Studie unter Frauen und zeigten auf, wie die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in Klagenfurt verbessert werden könne. Der erarbeitete Punktekatalog galt als Grundlage für die Sicherheitsbesprechung am Freitag im Klagenfurter Rathaus.

Klagenfurter Polizei sprach 241 Betretungsverbote aus

Zu Gast waren auch Vertreter der Stadtpolizei. „In Klagenfurt gibt es Null Toleranz in Bezug auf Gewalt gegen Frauen. Werden wir bei einem Verdachtsfall gerufen und bestätigt sich vor Ort die Situation, so schreiten wir unmittelbar ein und sprechen sofort ein Betretungsverbot aus. Dieses stringente Einschreiten ist besonders effektiv und hilft den betroffenen Opfern“, so Stadtpolizeikommandat Arthur Lamprecht. Hier sei man im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten deutlich rigoroser. Das strikte Vorgehen sei in Abstimmung mit dem Frauenhaus und auch dem Gewaltschutzzentrum koordiniert und erweise sich als bestmögliche Hilfestellung. Exakt 241-mal musste die Polizei im vergangenen Jahr ein derartiges Betretungsverbot aussprechen. 90 Prozent davon betraf gewalttätige Männer, zehn Prozent Frauen.

Bürgermeister: „Klagenfurt ist eine sichere Stadt“

Auch gibt es in der Stadt bereits eine Vielzahl an Initiativen, um die Sicherheit stetig zu verbessern. Allen voran hat sich die Sicherheitsinitiative „Gemeinsam.sicher“ bewährt. Auf Basis von Rückmeldungen aus der Bevölkerung konnten im Rahmen dieser Initiative bereits viele Plätze und Wege in der Stadt sicherer gemacht werden. Beispielsweise der Lendhafen. Auch werden beispielsweise bei einigen Parkanlagen die Hecken niedriger geschnitten, sodass der Park von der Straße einsehbar wird und damit besser von der Polizei kontrolliert werden kann. „Klagenfurt ist eine sichere Stadt, das ist mir ganz wichtig zu betonen. Das soll auch so bleiben und deswegen müssen wir auch immer etwas tun, um dies zu verbessern“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Der heutige Termin diente daher auch dazu, nicht nur die aktuelle Ist-Situation zu analysieren, sondern auch allgemeine Verbesserungsmaßnahmen zu diskutieren.

©KK Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten)

Stadt setzt auf Mitwirkung der Bürger

Um die Stadt gemeinsam sicherer zu machen, bedarf es aber vor allem auch der Mitwirkung der Bürger. Darum lädt der Bürgermeister alle Klagenfurter ein, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Gibt es einen Weg, einen Platz oder eine Straße, wo die Sicherheit verbessert werden soll, so kann dies beispielsweise im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Stadtteilgespräche zum Thema gemacht werden. Auch gibt es die elektronische Meldestelle „AugenAuf“. Darüber hinaus steht das Bürgerservice zur Verfügung.