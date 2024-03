Spatenstich: Neuer Bezirkssportpark bei Reininghaus entsteht

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Bildungs- und Sportstadtrat Kurt Hohensinner, Stadtbaudirektor Bertram Werle, Grünraum- und Gewässer-Abteilungsleiter Robert Wiener, Sportamtschef Thomas Rajakovics und Projektleiterin Astrid Feuchter setzten frei nach dem Motto: „Spiel, Satz und Park!“ den Spatenstich beziehungsweise den Samen für das rasche Wachstum des schlussendlich 22.000 m2 großen neuen Bezirkssportparks. Er spielt mehrere wichtige Rollen und komplettiert den Schulcampus, der 2024/25 eröffnet wird.

Welche Sportplätze gibt es?

Schwentner freut sich über dieses besondere Wachstum: „Sport, Spiel und Freizeit für knapp 1.000 Schüler:innen und noch mehr Bewohner:innen stehen hier künftig am Programm. Neben dem Bezirkssportplatz entsteht ein nochmal so großer Park. Wohn- und Grünraum mit hoher Aufenthaltsqualität gehen hier Hand in Hand.“ „Ich freue mich auf den Bezirkssportpark Reininghaus, der in diesem neuen Stadtteil eine wesentliche Freizeitinfrastruktur für Kinder und Jugendliche darstellt und der in seiner Art und Umsetzungsweise beispielhaft ist. Gebaut werden auf unserem 41. Bezirkssportplatz unter anderem ein Handballfeld, zwei Basketballplätze, zwei Beachvolleyballplätze, eine Laufbahn und eine Kugelstoßanlage. Weiters entsteht auf den großen Freiflächen, die sich zum Sporteln und Spielen bestens eignen, ein Rodelhügel. In Zukunft werden die modernen Sportanlagen auch von der AHS Reininghaus genutzt“, erklärt Hohensinner.

„Grünes“ Reininghaus

„In Reininghaus haben wir als Stadt einen Großteil unserer Hausaufgaben erledigt. Mit der Straßenbahn ist der Stadtteil optimal erreichbar, der 30.000 m2 große Reininghauspark hat sich als grünes Herz etabliert, Esplanade und Reininghauspavillon laden zum Verweilen und Flanieren ein und neben der AHS entstehen die städtische Volksschule und die Erschließung durch die Margarethe-Schütte-Lihotzky-Straße. Der Bezirkssportpark rundet die Entwicklung ab, den Stadtteil zu beleben und dabei den Menschen und der Natur Raum zu geben“, ist sich Stadtbaudirektor Werle sicher. „In Summe konnten wir dank des Rahmenplans für Reininghaus sieben Hektar für die Grün und Freilandversorgung schaffen.“ Der Name Bezirkssportpark ist Programm, denn rund die Hälfte der Fläche ist Park, die andere Hälfte dient als Bezirksportplatz.

Soll Anreiz für mehr Bewegung schaffen

„Wir schaffen mit dem Bezirkssportpark eine ideale Kombination zwischen Naturraum und Bewegungsangeboten“, freuen sich Abteilungsleiter Wiener und Projektleiterin Feuchter von der federführenden städtischen Abteilung für Grünraum und Gewässer. „Dank der reichhaltigen Bepflanzung und der vielen Versickerungsflächen werden auch ökologische Gesichtspunkte optimal berücksichtigt!“ Auch die städtische Fläche spielt hier sprichwörtlich alle Stückerl, weiß Sportamtschef Thomas Rajakovics zu berichten: „Der Bezirkssportpark Reininghaus ist ein wesentlicher Bestandteil für den neuen Bezirk und die tausenden Bewohner:innen. Basketball, Tennis, Handball, Fußball, Beachvolleyball und eine große Wiese, die – wie im Augarten- frei bespielbar ist, laden zu Bewegung ein. Zusätzlich zu den Sportflächen der Stadt ist es diesmal auch möglich, das Fußballfeld und den Beachvolleyballplatz des neuen Gymnasiums außerhalb der Schulzeiten (täglich nach 17 Uhr sowie an Wochenenden und in den Ferien) öffentlich zu nutzen.“

Sportplatz für Schüler

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) wird mit der künftige AHS, die gerade errichtet wird, einen rund 3.000 m2 großen Bereich bespielen. Während der Schulzeiten steht er für bis zu 900 Schüler:innen als Sportplatz mit Kleinspielfeld, Beach-Volleyballfeld, Kurzstreckenlaufbahn und einer Kugelstoß- und Weitsprunganlage zu Verfügung.

Daten und Fakten Lage: Der Bezirkssportpark (BSP) grenzt im Westen an die Margarethe-Schütte-Lihotzky-Straße, daran schließen die AHS und Volksschule Reininghaus an, östlich an die Südbahnstraße, nördlich an Am Steinfeld und südlich an die Kratkystraße.

Der Bezirkssportpark (BSP) grenzt im Westen an die Margarethe-Schütte-Lihotzky-Straße, daran schließen die AHS und Volksschule Reininghaus an, östlich an die Südbahnstraße, nördlich an Am Steinfeld und südlich an die Kratkystraße. Eröffnung: Der BSP soll gleichzeitig mit den Schulen eröffnet werden: Schuljahr 2024/25.

Der BSP soll gleichzeitig mit den Schulen eröffnet werden: Schuljahr 2024/25. Größe: zweitgrößter Freibereiches in Reininghaus mit ca. 22.066 m² (umgesetzt werden derzeit 18.570 m2), davon 3.055 m² Schulsportflächen für die AHS. Die restliche Fläche folgt, wenn die Am Steinfeld-Straße gebaut wird.

zweitgrößter Freibereiches in Reininghaus mit ca. 22.066 m² (umgesetzt werden derzeit 18.570 m2), davon 3.055 m² Schulsportflächen für die AHS. Die restliche Fläche folgt, wenn die Am Steinfeld-Straße gebaut wird. Sportfelder für AHS: Kleinspielfeld, ein Beachvolleyballfeld, Kurzstreckenlaufbahn und einer Kugelstoß- und Weitsprunganlage

Kleinspielfeld, ein Beachvolleyballfeld, Kurzstreckenlaufbahn und einer Kugelstoß- und Weitsprunganlage Parkanlage: 104 neue Baumstandorte. Entlang der Gehwege Zürgelbaumreihen und im Süden Linden, bunte Vielfalt aus Eichen, Ahorn, Esche, Nuss, Vogelkirsche, Maulbeerbaum u. v. m. Streuobstwiese am südlichen Hügel. 900 m² Staudenflächen, davon 380 m² Regengärten zur Versickerung der Oberflächenwässer, Spielwiesen, Rodelhügel

104 neue Baumstandorte. Entlang der Gehwege Zürgelbaumreihen und im Süden Linden, bunte Vielfalt aus Eichen, Ahorn, Esche, Nuss, Vogelkirsche, Maulbeerbaum u. v. m. Streuobstwiese am südlichen Hügel. 900 m² Staudenflächen, davon 380 m² Regengärten zur Versickerung der Oberflächenwässer, Spielwiesen, Rodelhügel Sportfelder Stadt Graz: Handball, Tennisplatz, Basketball, Beachvolleyball inkl. der dafür erforderlichen Zaunanlagen

Handball, Tennisplatz, Basketball, Beachvolleyball inkl. der dafür erforderlichen Zaunanlagen Sonstiges: Öffentliche WC-Anlage inkl. Freidusche, 2 Tischtennistische, Gehwege (teils gepflastert, teils mit versickerungsfähigen Oberflächen), Bänke, Beleuchtung

Öffentliche WC-Anlage inkl. Freidusche, 2 Tischtennistische, Gehwege (teils gepflastert, teils mit versickerungsfähigen Oberflächen), Bänke, Beleuchtung Der Rahmenplan stammt vom Büro Winkler Landschaftsarchitektur.

stammt vom Büro Winkler Landschaftsarchitektur. Entwurf, Einreichung, Detail-und Ausführungsplanung von zwoPK Landschaftsarchitektur

von zwoPK Landschaftsarchitektur Kosten: Stadt Graz: ca. 2.390.000 Euro; Externe Projektbeteiligte: BIG