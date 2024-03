Die Riegersburg öffnet wieder ihre Pforten

Veröffentlicht am 23. März 2024, 09:19 / ©5 Minuten

Die Riegersburg in der Südoststeiermark thront auf einem 482 Meter hohen Vulkanfelsen, von dem man einen wunderbaren Ausblick auf das Hügelland genießt. Nicht ohne Grund ist sie für Steirer ein beliebtes Ausflugsziel. Ab heute öffnet sie wieder und lädt Besucher in ihre Hallen ein. Aus diesem Grund wird es ein spezielles Programm zu Opening geben. Von Kulinarik über Ritterkämpfe bis hin zu Museumsführungen – damit will man Attraktionen für die ganze Familie anbieten und Besucher anlocken. Näheres zum Programm findest du hier.