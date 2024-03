Stuntman und Filmemacher kommt ins Villacher Jugendzentrum

Am Foto: Haris Bilajbegović

Haris in Action

Am Foto: Haris Bilajbegović

Veröffentlicht am 23. März 2024, 09:45 / ©Simone Attisani

Eine einmalige Chance bietet sich den Jugendlichen der Stadt Villach jeden Mittwoch im April. Denn dann kommt Stuntman, Filmemacher und Gewaltpräventionstrainer Haris Bilajbegović ins Jugendzentrum in der Gerbergasse und zeigt jeweils von 16 bis 18 Uhr, dass jeder seine Ziele erreichen und seine Träume verwirklichen kann.

„Langweilig wird es auf keinen Fall“

„Durch meinen Werdegang möchte ich junge Menschen motivieren, an sich und ihre Träume zu glauben! Was viele von uns vergessen ist das Miteinander, der Umgang mit und zwischen uns spielt eine wichtige und tragende Rolle“, betont Bilajbegović gegenüber 5 Minuten. Fokussieren möchte er sich in seinen Vorträgen zudem auf ein respektvolles Miteinander sowie Gewaltprävention. „Langweilig wird es auf keinen Fall“, verspricht er und lädt alle ein, vorbeizuschauen.