Nach Horror-Crash: Identität des Todesopfers konnte nun geklärt werden

Veröffentlicht am 23. März 2024, 10:16 / ©Pixels

Gegen 2.45 Uhr lenkte ein 38-jähriger Österreicher einen Klein-LKW auf der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck in östliche Richtung. Eine Fußgängerin lief von rechts auf die Fahrbahn und wurde vom LKW erfasst – wir berichteten. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin nach rechts auf den Gehsteig geschleudert. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt erfolgte die Einlieferung der schwerstverletzten Fußgängerin in die Klinik Innsbruck.

Im Krankenhaus verstorben

Um 3.40 Uhr ist die Fußgängerin im Krankenhaus verstorben. Näheres zur Identität der Frau bzw. zum Unfallhergang war nach gestrigem Stand noch nicht klar. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an.

Identität nun klar

Die Identität der verstorbenen Unfallfallbeteiligten konnte mittlerweile geklärt werden. Es handelte sich um eine 42-jährige österreichische Staatsangehörige.