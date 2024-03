Kaltfront im Anmarsch: Wann es welche Regionen treffen soll

In weiten Teilen Österreichs gab es in den letzten Tagen prachtvolles Wetter. Nun kündigt sich ein Umschwung an. An einigen Orten wird es nochmals winterlich, prognostizieren Meteorologen. Wann dieses Tief welche Regionen treffen soll, erfährst du hier.

An diesen Orten wird es heute schon kalt

Am heutigen Samstag soll es vorwiegend noch freundlich bleiben, zumindest, was den Vormittag betrifft. Im Osten und Süden werden heute noch Temperaturen bis zu 20 Grad erwartet. Davon ausgenommen sind die westlichen Gebiete Österreichs, hier ist schon am Vormittag mit einer markanten Kaltfront zu rechnen. Diese soll um die Mittagsstunden auf Salzburg und Oberösterreich treffen. Ab dem Nachmittag müssen auch Osttirol, Oberkärnten, die Obersteiermark, Niederösterreich, Wien sowie das Nord- und Mittelburgenland mit einem Temperatursturz rechnen.

Stürmischer Wind und kräftige Schauer

Am Abend wird es auch zwischen Unterkärnten und dem Südburgenland deutlich kälter. „Mit der Kaltfront frischt der Wind lebhaft bis stürmisch auf, es kommt zu kräftigen Schauern, besonders im Süden vereinzelt auch zu Gewittern, und es kühlt deutlich ab“, heißt es von Skywarn Austria. Sogar Schnee ist möglich – und das vereinzelt auch in tiefen Lagen. Im Süden halten die Niederschläge bis in die zweite Nachthälfte an, meinen die Experten. „Dabei kann die Schneefallgrenze bei höherer Niederschlagsintensität bis in die Niederungen absinken“, wird weiters ausgeführt. Größere Schneemengen sind jedoch nicht zu erwarten. Auch im Westen und Norden könnte es in der Nacht auf Sonntag zu Schneefall oder Regen kommen.

Neuschnee von Vorarlberg bis ins Salzkammergut

Am Sonntag soll dann in ganz Österreich Schnee, Regen und Graupelschauer dominieren. Auch Gewitter sind nicht auszuschließen. „In den Staulagen von Vorarlberg bis ins Salzkammergut kommen in höheren Lagen 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee zusammen, lokal auch mehr“, so die Prognose von Skywarn Austria. Zwischen den Schauern könnte sich jedoch auch einmal die Sonne zeigen, dies ist vor allem im Süden und Osten zu erwarten. Es werden Höchstwerte von 12 Grad prognostiziert, wobei es im Südosten noch am mildesten werden wird.

Wie wird das Wetter zu Ostern?

Zum Wochenstart soll der Regen dann langsam abklingen, dann wird es wieder wärmer. Die Temperaturen klettern stetig in die Höhe, am Montag werden Höchstwerte von 14 Grad erwartet, der Dienstag könnte dann schon wieder 16 Grad bringen. Windig soll es trotz der warmen Temperaturen werden, besonders im Osten. Wie es die restliche Woche weitergeht? Das können die Wetterexperten aus derzeitigem Stand noch nicht sagen, es ist aber anzunehmen, dass wir uns am Osterwochenende über mildes und freundliches Wetter freuen dürfen.