Versiegelte Flächen: Straßen und Parkplätze heizen Klimawandel an

Der wärmste Winter in der Messgeschichte Österreich liegt hinter uns – wir haben berichtet. „Der Klimawandel ist Realität und zeigt sich nicht nur in Form von höheren Temperaturen, sondern auch in der Zunahme an Extremwetterereignissen. Diese werden in Zukunft weiter zunehmen“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest. Besonders vom Klimawandel betroffen, seien Städte. „Deshalb ist wichtig, dass es zu keiner weiteren Versiegelung kommt und der öffentliche Straßenraum insbesondere in den Städten stärker als bisher an den Klimawandel angepasst wird“, so Jaschinsky weiter.

Verkehr für mehr als ein Drittel der versiegelten Flächen verantwortlich

Laut der VCÖ-Expertin könne der Verkehr einen wichtigen Beitrag zur Entsiegelung leisten. Daten der Österreichischen Raumordnungskonferenz würden zeigen, dass in Österreichs Landeshauptstädten der Verkehr im Schnitt für ein Drittel der gesamten versiegelten Fläche verantwortlich ist. Am niedrigsten ist der Anteil in Graz mit 28 Prozent, am höchsten ist der Verkehrsanteil an versiegelten Flächen in St. Pölten mit 40 Prozent. In Klagenfurt sind es 30 Prozent. Insgesamt sind in Kärntens Landeshauptstadt 681 Hektar für Verkehrsflächen versiegelt, das entspricht der Fläche von rund 1.100 Fußballfeldern, verdeutlicht der VCÖ. Auch in Villach sind 545 Hektar durch Verkehrsflächen versiegelt; in Wolfsberg 424 Hektar.

VCÖ: „Mehr Bäume entlang der Straßen pflanzen“

Das Problem: Asphalt und parkende Autos heizen sich an Hitzetagen massiv auf, erwärmen die Umgebung zusätzlich und strahlen die Wärme auch in der Nacht weiter ab, wodurch es weniger abkühlt. „Der öffentliche Straßenraum ist in Städten häufig vor allem ein Verkehrsweg oder Parkraum für Autos. Aber entlang der Straßen wohnen auch viele Menschen. Auf ihre Gesundheit und Lebensqualität muss mehr Rücksicht genommen werden“, fordert Jaschinsky. Der VCÖ weist darauf hin, dass es angesichts der zunehmenden Erderwärmung rascher und verstärkt Maßnahmen zur Entsiegelung von Asphaltflächen brauche sowie mehr schattenspendende Bäume und kühlendes Grün entlang der Straßen.