Nockis laden wieder zu Schlagerparty an den Millstätter See

Am Foto: Roland Marchetti, Gottfried Würcher, Tanja Jamnig und Wilfried Wiederschwinger (v.l.)

Veröffentlicht am 23. März 2024, 12:08 / ©TVB Millstatt/Schumann

Kürzlich überreichten Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger den örtlichen Organisatoren Roland Marchetti von der Freiwilligen Feuerwehr Millstatt und Tanja Jamnig vom Tourismusverband, die frisch gedruckten Flyer, Broschüren und Poster für das diesjährige Nockisfest. Dieses wird heuer von 13. bis 15. September 2024 am Ufer des Millstätter Sees über die Bühne gehen. „Ich freue mich nicht nur auf die gemeinsamen Aktivitäten anlässlich des Nockisfests, sondern auch darauf, viele Freunde wieder persönlich begrüßen zu dürfen“, schwärmt Würcher schon jetzt vom Heimspiel im Herbst.

Schlagerstars sorgen für Stimmung

Gemeinsam mit vielen bekannten Musikkollegen wird ein vielfältiges Rahmenprogramm präsentiert, bevor die Hausherren selbst für Stimmung sorgen. Stars, wie Fantasy, Ursprung Buam, Sigrid & Marina, Abbariginal, Die Musikapostel, Mela Rose, Sandro und Freezeup werden erwartet. Moderiert wird das Event am Freitag und Samstag von Musi-Moderator Marco Ventre und am Sonntag von DJ Alex Weber. Am Sonntag steigt der traditionelle Frühschoppen, der das Nockisfest gebührend abschließt.