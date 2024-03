Nisthilfen: Vögel sollen in Kärntner Friedensforste einziehen

Veröffentlicht am 23. März 2024, 13:00 / ©Michael Stabentheiner

„Die Idee zu diesem Vogelhäuschen-Projekt wurde bereits im vergangenen Jahr geboren. Für uns war es naheliegend, die Caritas dafür zu gewinnen, da wir mit dem Team: Lebensgestaltung bereits sehr gute Erfahrungen bei der Bereitstellung von Tafeln für den Friedensforst gemacht haben. Um das Naturschutz-Projekt fachgerecht umzusetzen, haben wir Birdlife als Partner ins Team geholt“, erklärt Ingo Sternig von Bestattung Kärnten.

Vögel schützen den Wald vor Schädlingen

Friedensforste bilden interessante Rückzugsräume für waldrand- und waldbewohnende Vogelarten. „Um den Lebensraum mit Neuanpflanzungen in Friedensforsten für die Vogelwelt zu verbessern, können Nisthilfen einen wertvollen Beitrag liefern. Kohlmeise, Blaumeise, Tannenmeise und Kleiber fressen Insekten und schützen damit den Wald vor Schädlingen“, weiß Andreas Kleewein, Geschäftsführer Birdlife Kärnten.

Bereits 100 Nistkästen fertigstellt

Mittlerweile wurden 100 Nistkästen fertigstellt und warten auf ihre Montage. „Es freut uns sehr, Teil dieser wunderbaren Kooperation zu sein. In unserer Werkstatt […] haben Menschen mit Behinderung viele Möglichkeiten, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Im Holzatelier kreieren sie verschiedenste Sonderanfertigungen – so auch diese speziellen Nistkästen. Gewerkt wurde nach einem Schablonensystem unter der Anleitung des gelernten Tischlers und Klienten-Assistenten Arthur Tschische“, so Regionalleiter Thomas Berger.