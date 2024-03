Nach brutalem Raub: Klagenfurter steht vor Gericht

Die Polizei wurde am 10. Oktober 2023 – wie berichtet – zu einem Hotel in der Klagenfurter Innenstadt alarmiert, da dort ein Mann zusammengeschlagen und im Gesicht schwer verletzt wurde. Der 40-Jährige gab an, ein Fremder habe ihn von hinten am Hals gewaltsam gepackt und mit einem heftigen Fauststoß ins Gesicht niedergestreckt. In der Folge wurden ihm seine Brieftasche und das Smartphone gestohlen.

Prozess vor dem Landesgericht

Zwar konnte der mutmaßliche Täter – ein damals 28-jähriger Klagenfurter – zunächst flüchten, im Zuge einer eingeleiteten Sofortfahndung aber in einer Tankstelle in Klagenfurt festgenommen werden. Das erbeutete Raubgut wurde sichergestellt. Am kommenden Freitag, dem 29. März 2024, muss er sich nun vor einem Schöffensenat am Landesgericht verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Den Vorsitz übernimmt Richterin Marlene Moshammer.