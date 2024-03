Hubschraubereinsatz nach Forstunfall in Bad Bleiberg

Bei der Bedienung der Seilwinde verletzte sich am Samstagvormittag ein 57-Jähriger in einem Waldstück in Bleiberg-Kreuth. Seine Ehefrau verständigte sofort die Rettung und brachte den Verletzten mit dem Auto auf die L35 Bleiberger Straße. Er wurde in der Folge vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.