Airsoft-Pistolen und Messer aus Klagenfurter Geschäft gestohlen

Veröffentlicht am 23. März 2024

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf den 23. März 2024 die Eingangstüre eines Geschäftes in Klagenfurt auf. In der Folge stahlen sie mehrere, brisante Gegenstände, darunter Airsoft-Pistolen, Messer und eine Geldkassette mit Bargeld. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe mit mehreren tausend Euro.