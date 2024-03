„Es fehlen die Worte“: Schock nach Attacke auf Obdachlosen sitzt tief

Wie berichtet, ereigneten sich in der Nacht auf den heutigen Samstag dramatische Szenen im Grazer Bezirk Lend: Ein bislang unbekannter Täter hat einen obdachlosen Mann, der am Lendplatz übernachtet hat, mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und in Brand gesetzt. Das 52-Jährige Opfer wurde mit schwersten Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

©5 Minuten Hier hat sich der Vorfall ereignet

„Unmenschliche und grausame Tat“

Auf diesen Vorfall folgte eine Welle der Bestürzung. „Es gibt keine Worte, die man zu einer so unmenschlichen und grausamen Tat finden kann“, so äußerte sich Bürgermeisterin Elke Kahr zu dem schrecklichen Ereignis. Auch die VinziWerke reagierten öffentlich auf den Vorfall und riefen auf, Notschlafstellen in Anspruch zu nehmen und keinesfalls im Freien zu schlafen. Es seien genügend Betten verfügbar, wird betont. Von der Caritas heißt es, dass der Obdachlose in letzter Zeit regelmäßig über das Kältetelefon betreut und versorgt wurde. Eine Unterbringung in einer Notschlafstelle wurde angeboten, jedoch vom Betroffenen nicht in Anspruch genommen. Gegen 22 Uhr am Vorabend der Tat sei der Mann nach einem Anruf beim Caritas-Kältetelefon ebenfalls besucht und versorgt worden.

Asche und Blumen

Der Schock sitzt tief! Ein Lokalaugenschein zeigt: Die Spuren der Nacht sind immer noch sichtbar. Von Ruß geschwärzt ist der Boden vor dem Geschäft am Lendplatz, wo sich der Vorfall ereignete. Die Aufräumarbeiten sind aktuell noch im Gange – der Laden bleibt heute geschlossen, heißt es dort auf einem Schild. Auch ein paar Blumen wurden bereits an der Stelle angebracht, wo sich das tragische Ereignis zutrug.

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 14:52 Uhr aktualisiert