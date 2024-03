KAC will Siegesserie am Sonntag fortsetzen

Die Playoff-Halbfinalserie in der win2day ICE Hockey League zwischen dem EC-KAC und dem HC Pustertal kehrt am Sonntagabend in die Heidi Horten-Arena zurück. Die Rotjacken fuhren am Freitagabend einen 4:2-Auswärtssieg in Bruneck ein und liegen damit in der „Best-of-Seven“-Serie 2:0 vorn.

Rotjacken wollen wieder siegen

„Wie erwartet, war das Spiel am Freitag eine sehr schwere Partie. Pustertal hat anders gespielt als bei unserem Heimspiel drei Tage zuvor, obwohl wir 3:0 in Führung lagen, wurde es zum Schluss hin doch noch knapp“, weiß KAC-Stürmer Raphael Herburger und mahnt auch am Sonntag Vorsicht walten zu lassen. „Der Start in das Spiel ist immer wichtig, für uns steht aber an erster Stelle, dass wir kompakt bleiben, dass wir uns in unserer Struktur bewegen und nicht wild herumrennen. Das fällt leichter, wenn man gut in die Partie kommt, wie uns das in den ersten beiden Halbfinalspielen auch gelungen ist. Schaffen wir das, werden wir über die vollen 60 Minuten auf unserer Welle weiter schwimmen können.“

Voraussichtlich keine Änderungen im Line-up

Beim EC-KAC sind mit Ausnahme von Verteidiger Tobias Sablattnig alle Kaderspieler fit. Es ist davon auszugehen, dass es im Line-up der Rotjacken zu keinen Veränderungen gegenüber den ersten beiden Halbfinalspielen kommt.