Bis zu 15 Grad Unterschied: So warm ist es in den Landeshauptstädten

Ein Blick auf die heutigen Messwerte in Österreich wird erstaunen: Es zeigen sich erhebliche Unterschiede. In Wien ist es heute um 13 Uhr mit 22 Grad schon frühsommerlich warm. Ein wahres Kontrastprogramm bietet sich hingegen in Vorarlberg – in der Landeshauptstadt Bregenz hatte es zu dieser Zeit noch nicht einmal 8 Grad. Ebenfalls recht warm ist es heute in St. Pölten (rund 19 Grad), Klagenfurt (rund 18 Grad), Graz (rund 18 Grad) und auch in Lienz (rund 16 Grad). Deutlich frischer hingegen zeigen sich die Temperaturen in Linz (rund 11 Grad), Innsbruck (rund 10 Grad) und Salzburg (rund 8 Grad).

Minusgrade in den Höhen

Ein enormer Unterschied zeigt sich vergleichsweise in hohen Lagen. Auf den Bergen hat es sogar Minusgrade, so wurden auf dem Kärntner Sonnblick um die selbe Uhrzeit minus 4,4 Grad gemessen.