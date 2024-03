Ostern steht vor der Tür: Das schenken Kärntner ihren Liebsten

Veröffentlicht am 23. März 2024, 16:15 / ©Fotomontage: Samaritan´s Purse e.V. & pixabay

Laut dieser Studie der „KMU Forschung“ kaufen rund 86 Prozent der Konsument ihre Geschenke im stationären Handel, rund ein Drittel shoppt per Mausklick bequem von zu Hause aus. Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten: „Wer regional einkauft, setzt ein wichtiges Zeichen für nachhaltigen Konsum. Der Online-Handel ist eine gute Ergänzung, denn zahlreiche regionale Betriebe bieten ihre Produkte online mit schneller Lieferung an. Wichtig ist, dass die Wertschöpfung weitgehend im eigenen Land bleibt und unseren Unternehmern zugutekommt.“ Ostern ist mit Ausgaben von durchschnittlich 70 Euro pro Person ein wichtiger Kaufanlass im Kärntner Handelsjahr.

Auch Erwachsene dürfen sich freuen

Am liebsten werden Kinder beschenkt, aber auch Erwachsene dürfen sich über kleine Aufmerksamkeiten freuen. „Knapp 69 Prozent derjenigen, die ein Geschenk kaufen, greifen zu den süßen Klassikern. Gefärbte Eier liegen mit 38 Prozent deutlich dahinter. Spielzeug folgt mit 32 Prozent auf dem dritten Platz. Blumen (25 Prozent) und Bargeld (elf Prozent) runden das Ranking ab“, berichtet Haberl.

Zwei Millionen Schokohasen

Knapp zwei Drittel aller Kärntner wollen ihr Budget im Vergleich zum Vorjahr unverändert lassen, lediglich 15 Prozent planen, mehr auszugeben. Jeder Fünfte hat hingegen weniger budgetiert. „Das Ostergeschäft bringt dem Kärntner Handel 16 Millionen Euro, nicht weniger als zwei Millionen Schokohasen werden am Ende des Osterwochenendes verschenkt worden sein“, betont Haberl abschließend.

