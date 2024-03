Der 158. Josefimarkt wurde feierlich eröffnet

Veröffentlicht am 23. März 2024, 16:37 / ©KK

Kaiser verwies im Rahmen der Eröffnung auf „die gelebte Tradition, die in Eberndorf zu einem Wirtschaftsfaktor wurde, die die Regionalität als notwendige Versorgung der Bevölkerung und Aufrechterhaltung des Wirtschaftskreislaufs bewusst macht und die hervorhebt, was die Gesellschaft so notwendig braucht: die Gemeinschaft, das Miteinander und auch die Geselligkeit“.

Musikkapelle Eberndorf begleitete die Eröffnung

Der Landeshauptmann eröffnete mit Bürgermeister Wolfgang Stefitz den Markt und dankte besonders der Musikkapelle Eberndorf, die Jahr für Jahr die Eröffnung begleitet.

Der Markt wurde mit einem Umzug vom Lagerhaus in Eberndorf hin zum Kirchplatz begonnen und beim Kirchenwirt traditionell mit den Eröffnungsreden und dem Bieranstich offiziell gestartet. Kaiser dankte im Beisein von LRin Beate Prettner auch dem Obmann der Agrargemeinschaft für die langjährige Organisation des Marktes in Unterkärnten.

Das sind die Veranstalter:

Veranstalter des Josefimarktes ist seit Jahrzehnten die Agrargemeinschaft Eberndorf mit ihrem Obmann Franz Posen, der von Bgm. Wolfgang Stefitz und Marktreferent Andreas Kutej das Gemeindewappen für die Organisation durch die Agrargemeinschaft verliehen bekam. Heuer haben sich für den Josefimarkt über 100 Marktfieranten aus dem In- und Ausland angemeldet. Gemeinsam mit den vielen heimischen Wirtschaftstreibenden machen sie den Markt zu einer „Leistungsschau der Wirtschaft“, so Stefitz.

Zahlreiche Ehrengäste

Begrüßt wurden zahlreiche Ehrengäste, wie die Nationalratsabgeordneten Elisabeth Scheucher und Hans Weber, die Landtagsabgeordneten Hannes Mak, Josef Ofner; Hermann Srienz und Manuela Lobnig, sowie LK-Präsident Siegfried Huber und Bezirkshauptmann Gert Andre Klösch sowie die ehemaligen Bürgermeister von Eberndorf, Gottfried Wedenig und Josef Pfeifer und sämtliche amtierende Bürgermeister der Unterkärntner Gemeinden rund um Eberndorf.

Der Josefimarkt hat seinen Ursprung, wie viele regionale Märkte, in einer Tauschzentrale für Bauern. Der Josefitag, bis 1938 staatlich anerkannter Feiertag, ist Auftakt für die Josefimarktwoche in Eberndorf, die auf Betreiben der örtlichen Kaufmannschaft eingeführt wurde. Das Marktrecht selbst wurde im Jahr 1864 verliehen. Der heilige Josef ist im Übrigen Schutzpatron für die Arbeit.