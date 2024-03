Wie cool: Kärntner Landkrimi gewinnt deutschen Fernsehkrimi-Preis

Auch am Ossiacher See wurde gedreht.

Die ORF-ZDF-Koproduktion des Regisseurs Daniel Geronimo Prochaska gewann Freitagabend den Hauptpreis des Festivals, wie die Veranstalter mitteilten. Der Sonderpreis für die beste Darstellerin ging an die österreichische Schauspielerin Linde Prelog, die für ihre Rolle der Frau Gritznigg in dem Film geehrt wurde.

Kriminalbeamtin Acham aus Klagenfurt

Im insgesamt vierten Landkrimi aus Kärnten, der laut ORF voraussichtlich noch heuer in ORF 1 ausgestrahlt wird, führt eine merkwürdige Häufung von Todesfällen die Kriminalbeamtin Acham aus Klagenfurt in einen kleinen Ort in Kärnten. Auch am Ossiacher und Millstätter See wurde gedreht. Unter den Opfern befinden sich vor allem alte, hilfsbedürftige Menschen. Acham wird gespielt von Pia Hierzegger, die auch das Drehbuch schrieb.

1.000 Liter Wein als Preis

Der Film sensibilisiere dafür, mehr Verständnis für die Zusammenhänge unseres Miteinanders aufzubringen, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Hauptpreis ist mit 1.000 Litern Rheingau-Wein dotiert. Damit geht der Hauptpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals zum bereits vierten Mal an den ORF: 2023 siegte Karl Markovics‘ Landkrimi „Das Schweigen der Esel“, 2017 David Schalkos Landkrimi „Höhenstraße“ und 2014 Andreas Prochaskas „Spuren des Bösen – Zauberberg“. (APA, 23.03.2024)