Vandalen zogen auf 500 Metern eine Spur der Verwüstung

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum 23. März 2024 in der Tessendorfer Straße in Klagenfurt am Wörthersee auf einer Länge von circa 500 Metern mehrere Verkehrszeichen, einen Holzzaun und eine Mülltonne, indem die Täter diese umknickten, abbrachen oder ausrissen. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.