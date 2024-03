Wow: 103-jähriges Geburtstagskind geht noch täglich spazieren

Veröffentlicht am 23. März 2024, 19:39 / ©Marktgemeinde Arnoldstein

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Pensionistenverbandes Arnoldstein war es für Bürgermeister Reinhard Antolitsch eine große Freude, Maria Koch zu ihrem 103. Geburtstag zu gratulieren. Das Geburtstagskind erfreut sich nach wie vor bester Gesundheit, genießt ihre täglichen Spaziergänge und ist interessiert an allem, was in ihrer näheren Umgebung vor sich geht.

Mit einem Gläschen angestoßen

Den Wünschen von Bgm. Antolitsch schlossen sich auch Vizebürgermeister Karl Zußner, die Obfrau des PV Arnoldstein Barbara Preschan und Gemeinderat Gerit Melcher an. Mit einem Gläschen wurde auf das Wohlergehen und die Gesundheit der Jubilarin angestoßen.