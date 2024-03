Frau war mit Kopf unter Wasser und konnte sich kaum mehr bewegen

Zwei Wienerinnen und eine Niederösterreicherin nehmen derzeit am Faaker See an einem Kurs für Gesundheits- und Fitnesstrainer teil. Am 23. März 2024 gegen 13.10 Uhr meldeten sich die drei Frauen in der Mittagspause beim Kurs ab, um im Faaker See Stand-Up-Paddles auszuprobieren.

In Ufernähe ausprobiert

Die drei Frauen nahmen sich jede ein SUP und probierten es in Ufernähe, auf den SUPs kniend, aus. Sie kamen durch die Strömung und durch den Wind etwas weiter in den See hinaus. Plötzlich fiel eine der Frauen, eine 40-jährige Wienerin, aus unbekannter Ursache ins Wasser. Diese war bereits mit dem Kopf unter Wasser und konnte sich kaum mehr bewegen. Eine der beiden anderen Frauen eilte sofort zu ihr. Es gelang ihr jedoch nicht, die 40-jährige aufs SUP zu ziehen, konnte aber ihren Kopf auf dem Wassergefährt ablegen.

Wasserrettung Faak im Einsatz

Die zweite Frau eilte zum Ufer und holte Hilfe. Der Wasserrettung Faak gelang es schließlich, die Frau in ein Boot zu ziehen und diese an Land zu bringen. Dort wurde sie notärztlich versorgt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Sie war laut Notärztin stark unterkühlt, aber außer Lebensgefahr, wir haben bereits berichtet.