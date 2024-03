Mega: Österreich siegt mit 2:0 gegen die Slowakei

Christoph Baumgartner stellte mit einem Führungstreffer nach nur sieben Sekunden außerdem einen Weltrekord auf, während Andreas Weimann das zweite Tor erzielte (82.). Am Dienstag (20.45 Uhr, live in ORF1) wird die österreichische Nationalmannschaft im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf die Türkei treffen.

Schnellstes Tor der Geschichte

Es soll das schnellste Tor in der Geschichte von Männer-Länderspielen gewesen sein. Laut dem ORF-Archiv löste der 24-jährige Christian Benteke diesen Rekord ab, der am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden zum 1:0 für Belgien traf. Den bisherigen österreichischen Rekord hielt seit 2009 Stefan Maierhofer, der gegen die Färöer nach 49 Spielsekunden jubelte.