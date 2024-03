Ostergeschenke für Kinder: „Jedes Kind verdient ein frohes Osterfest“

Die Vereine Soldaten mit Herz, Sankt Stanislaus Orden und die österreichische Chargengesellschaft bündeln ihre Kräfte, um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und Hoffnung zu schenken.

„Jedes Kind verdient ein frohes Osterfest“

„Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, dem Osterhasen unter die Arme zu greifen. Wir wollen den Kindern zeigen, dass sie nicht allein und dass wir für sie da sind“, erklärt John Patrick Platzer, Präsident des gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“. Der Sankt Stanislaus Orden in Kärnten wird angeführt von Prior und Commander Thomas Schatz: „Es berührt uns zutiefst, den Kindern in Not ein Lächeln zu schenken und ihre Ostern mit Büchern, Spielen und liebevollen Gesten zu erhellen.“ Erhard Vrana, Präsident der österreichischen Chargengesellschaft, ist extra aus Wien angereist und fügt hinzu: „Jedes Kind verdient ein frohes Osterfest. Weiters wollen wir aber auch einen Fokus auf die wichtige Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer legen. Sie leisten tolle Arbeit und damit wollen wir auch ihnen unseren Dank aussprechen.“

Verschiedene Geschenke für die Kinder

Contraste Sozialpädagogin Christina Wernig übernahm die Geschenke für die Wohngemeinschaft an und bedankte sich herzlich: „Wir möchten uns recht herzlich im Namen der Kinder für die tollen Geschenke bedanken. Somit wird das Osterfest in der WG für alle ein noch schöneres Fest. Es ist immer eine Bereicherung zu sehen, mit welcher Freude Menschen andere beschenken können. Auch dies ist etwas, was unsere Kinder hoffentlich für ihr weiteres Leben mitnehmen werden.“ Die jungen BewohnerInnen von Contraste Villach können sich über eine vielfältige Auswahl an Geschenken freuen, darunter traditionelle Schokoeier aus Italien, Lese- und Malbücher, Karten- und Brettspiele sowie Kuscheltiere. Diese bewegende Aktion unterstreicht die Bedeutung von Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft, insbesondere in schwierigen Zeiten. „Damit wollen wir das Vertrauen der Kinder in die Welt um sie herum stärken. Wir danken dem Team für ihren Einsatz, das ganze Jahr über!“, sind sich alle drei Vereinsobmänner einig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.03.2024 um 20:54 Uhr aktualisiert