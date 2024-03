Kommt noch Schnee? So wird das Wetter am Palmsonntag

Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu, und vereinzelt können Regen- oder Graupelschauer über das Land ziehen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1200 Metern Höhe, sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria voraus.

Kühler als in den letzten Tagen

Mit den Schauern kommt spürbarer Nordwestwind auf. Es ist merklich kühler als in den letzten Tagen, mit Höchsttemperaturen von 5 Grad in Mallnitz und 12 Grad in Velden, während die Temperaturen am Morgen um 0 Grad liegen.