Dieses Wetter bringt der Palmsonntag mit sich

Veröffentlicht am 23. März 2024, 22:00 / ©5 Minuten

Die Schneefallgrenze steigt tagsüber für einige Stunden von den Tallagen auf bis zu 1000 Meter Höhe an, sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria voraus. Im Mur- und Mürztal sowie im Südosten scheint am Vormittag die Sonne länger, jedoch ziehen auch hier am Nachmittag vereinzelt Regen- oder Graupelschauer durch.

Es wird kälter

In der Obersteiermark ist mit einem spürbaren Nordwestwind zu rechnen, der in Schauernähe zeitweise kräftig auffrischen kann. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -1 und 5 Grad, und die Höchstwerte erreichen von Norden nach Süden nur 6 bis 12 Grad.