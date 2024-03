Wann und wo finden Ostergottesdienste im Jahr 2024 statt?

Veröffentlicht am 24. März 2024, 07:31 / ©KK

Die Zeit zwischen Palmsonntag und Osterdienstag bildet mit der Karwoche und Ostern den Höhepunkt des Kirchenjahres. Entsprechend dicht gestaltet sich in dieser Zeit auch das gottesdienstliche Leben in den rund 3.000 Pfarren in ganz Österreich.