Neue Unterführung in Waidmannsdorf soll für mehr Sicherheit sorgen

Veröffentlicht am 24. März 2024, 08:25 / ©ÖBB/Foto Horst

Heute besuchten Bürgermeister Christian Scheider und Stadträtin Sandra Wassermann gemeinsam mit ÖBB-Projektleiterin Christiane Schiavinato die Baustelle, um sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt zu machen. Das Projekt wird von den ÖBB in Zusammenarbeit mit der Stadt Klagenfurt umgesetzt. Investiert werden rund 15 Millionen Euro, von denen die Partner je 50 Prozent tragen.

Wichtiger Meilenstein in Bauabwicklung

Die Arbeiten an der Unterführung finden an der stark befahrenen Bahnstrecke Klagenfurt – Villach statt. Mittels Düsenstrahlverfahren wurden zunächst Widerlager für die beiden Hilfsbrücken hergestellt und die Brücken danach von zwei speziellen Schienenkränen eingehoben. Der erfolgreiche Einbau stellt einen wichtigen Meilenstein in der Bauabwicklung dar und ermöglicht es, für die Dauer der Bauarbeiten, beide Streckengleise uneingeschränkt zu nutzen.

Provisorischer Durchgang

In den nächsten Wochen starten die Aushubarbeiten für die Unterführung, danach erfolgen Betonierarbeiten. Das Projekt ist voll im Zeitplan und sollte eine planmäßige Freigabe der provisorischen Fußgängerunterführung mit 3. Juni 2024 ermöglichen. Das Provisorium kann auch für Radfahrer genutzt werden.

Risiko eines Unfalls fällt weg

Mit der Errichtung der neuen Unterführung und dem Wegfall der Eisenbahnkreuzung wird die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erheblich erhöht und das Risiko eines Unfalls zwischen Bahn und Straße fällt weg. Im Zuge der Herstellung der Unterführung werden auch getrennte Geh- und Radwege errichtet, was auch für Radfahrer und Fußgänger bedeutende Vorteile bringen wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 08:28 Uhr aktualisiert