Mega! VSV-Unihockey sichert sich Platz im Finale

Der Österreichische Rekordmeister VSV Unihockey gewann auch das zweite Semifinalspiel gegen das Team aus Linz/Rum ganz klar mit 11:2. Die beiden Mannschaften traten sich am Samstag, dem 23. März, in Villach gegenüber. Der Finaleinzug für den VSV-Unihockey ist somit geschafft und der Gegner ist wie schon letzte Saison der Wiener Floorball Verein. Für Spannung in Villach ist somit gesorgt, denn die ersten beiden Finalspiele finden schon am 6. und 7. April in Villach statt.

VSV Unihockey – SBG Linz/Rum 11:2 ( 3:1/6:0/2:1 ) Tore: Steiner 7’ 26’ 40’

Forelli 12’ 27’ 44’

Rauter 13’

Gredler 21’

Illing 25’

Schmid 33’

Kanduth 47’