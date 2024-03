„Falling in Love“: Tanzpaar sorgte für Romantik bei der „Großen Chance“

Sarah Mühlbacher ist aus Feldkirchen und Georg Brugger aus Hermagor. Gemeinsam gaben die beiden Kärntner ihr Bestes, um die Jury bei der „Großen Chance“ zu überzeugen. Sarah (33) hat das Down-Syndrom. Tanzen ist seit Jahren ihre Leidenschaft, hier kann sie ihre Gefühle am besten Ausdruck verleihen. In der Sendung vom Freitag, den 22. März, waren die beiden auf der großen Bühne zu sehen. Das Tanzpaar lieferte eine Performance zu „Falling In Love With You“ von Gary Moore. Ihren Auftritt könnt ihr hier sehen. Den Sprung in die Semifinalshow schafften die beiden leider nicht.

©ORF ©ORF ©ORF ©ORF ©ORF ©ORF