Im Murpark: Herbert Prohaska und Hans Krankl stellen ihr Buch vor

Am Samstag, 6. April kommen Herbert Prohaska und Hans Krankl mit ihrem Buch „Über das Leben“ in den MURPARK. „Über das Leben“ ist tiefsinnig und berührt das Herz. Sie teilen in ihrem Buch nicht nur Anekdoten aus ihrer Vergangenheit, sondern berichten ehrlich, positiv und mit viel „Wiener Schmäh“ über ihre Sicht aufs Leben. MURPARK Kund:innen können den Ausführungen von Herbert Prohaska und Hans Krankl ab 14 Uhr in der Nähe von McDonald’s im Erdgeschoss lauschen. Nach ihrem Vortrag signieren die beiden Fußballikonen gerne bis 16 Uhr ihr Buch. Das Buch „Über das Leben“ kann direkt vor Ort erworben werden.

„Schneckerl“ Herbert Prohaska

Herbert Prohaska ist 1955 in Wien geboren, wird »Schneckerl« genannt, ist ehemaliger Profifußballer, unter anderem bei der Wiener Austria und der AS Roma, und früherer Fußballtrainer der österreichischen Nationalmannschaft. Er analysiert für den ORF Fußballspiele, schreibt Kolumnen für die Kronen Zeitung und singt.

Hans Krankl– der ehemalige Profi

Hans Krankl ist 1953 in Wien geboren und ebenfalls ehemaliger Profifußballer, unter anderem bei SK Rapid Wien und beim FC Barcelona, wo er »Goleador« genannt wurde, Fußballtrainer der österreichischen Nationalmannschaft, Sänger, TV-Experte bei Sky und Kolumnist. Herbert Prohaska und Hans Krankl verbindet eine fast lebenslange Freundschaft, aber auch Rivalität.