Leserstory: Die Paw Patrol in Anflug auf Graz

Das Leserfoto zeigt die SunExpress powered by PAW Patrol: Das Flugzeug zog in der Steiermark Schleifen.

Gestern gab es eine „spezielle Livery in Graz von SunExpress. Das Flugzeug ist zweimal durchgestartet und flog Schleifen über dem Gleichenberg“, erzählt 5 Minuten Leser Matthias. Zur Freude der kleinen GrazerInnen stellt er auch einige Fotos des Paw Patrol Flugzeuges zur Verfügung. (Danke dafür!).

Was hat es mit dem Flugzeug auf sich?

SunExpress hat eine Partnerschaft mit PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm. Im Auftrag von Paramount Pictures von Spin Master Entertainment und Nickelodeon produziert, nehmen die starken Welpen die Zuschauer mit auf ein aufregendes Abenteuer, in dem selbst die kleinsten Hunde den größten Unterschied machen können. Auch an Bord fliegen die Super- Welpen mit: So gestaltet die Airline auch Bordkarten und Tabletts im PAW PatrolDesign. SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, bringt die ganze Familie zu den schönsten Reisezielen und will mit der Partnerschaft auch die kleinsten Gäste von seinem Angebot überzeugen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 10:52 Uhr aktualisiert