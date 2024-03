Letzte Generation platze mit Demo in Palmweihe in Weiz

Ausgestattet mit Warnwesten und Transparenten traten sie während der Ostertradition in den Vordergrund, um auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Sie wollen Bräuche wie diesen für die Zukunft wahren und fordern Klimaschutz in der Verfassung.

„Es wird Menschen töten!“

Unter anderem stand der 20-jährige Weizer Tobias Ederer in Warnweste vor der Taborkirche und fand klare Worte zu seinem Protest: “Wenn wir so weitermachen, werden wir kein Osterfeuer mehr entfachen müssen, denn unsere Wiesen werden ganz von alleine brennen. Und dieses Feuer wird kein festliches sein – es wird Menschen töten.”

Pensionisten demonstrierten

Ebenfalls hörte man die Pensionist:innen Alfred (68) und Helene (63), die ihre tiefen Sorgen um die nachfolgenden Generationen zum Ausdruck brachten: „Sollen wir wirklich sehenden Auges das Ende der Menschheit abwarten? Uns selbst wird es wohl nicht mehr so stark treffen, aber die Bilder unserer Enkelkinder tauchen immer wieder vor unseren Augen auf. Ihnen gegenüber spüren wir Verantwortung. Heute wollen wir in die Welt hinaus schreien, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Die Regierung sollte das auch tun und endlich ein Grundrecht auf Klimaschutz in die Verfassung schreiben!“

„Kulturelles Erbe“

„Unsere Ostertraditionen sind uns heilig. Sie sind Teil unseres kulturellen Erbes, das wir an unsere Kinder weitergeben wollen. Doch was nützen Traditionen, wenn wir die Zukunft, in der sie bestehen sollen, gefährden? Es ist an der Zeit, dass wir nicht nur Traditionen bewahren, sondern auch eine lebenswerte Zukunft gestalten“, erklärt Bernhard Kogler-Sobl (34), Lehrer und Vater.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 11:44 Uhr aktualisiert