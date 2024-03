Ab 1. April: Dein Handytarif wird jetzt teurer

Die Preissteigerungen machen auch vor Handy- und Internettarifen nicht halt. Wie auch schon in den Jahren zuvor, steht heuer bei den Mobilfunkanbietern wieder eine Preiserhöhung bevor. Ab 1. April wird nämlich das Telefonieren und das Surfen im Internet teurer, die Mobilfunk- und Internettarife werden an den Verbraucherpreisindex angepasst.

7,8 Prozent mehr

Konkret geht man heuer von einer Erhöhung von 7,8 Prozent aus. „Durchschnittlich wird ein indexgebundener Mobilfunktarif laut unseren Analysen um satte 21,24 Euro im Jahr teurer. Indexgebundene Internettarife steigen sogar um durchschnittlich 35,65 Euro. Ein 3-Personen-Haushalt mit drei Handyverträgen und einem Internetzugang muss also mit durchschnittlichen Mehrkosten von fast 100 Euro (rechnerisch 99,37 Euro) im Jahr rechnen“, fasst das österreichische Vergleichsportal tarife.at zusammen. Rund die Hälfte (47 Prozent) der Handytarife mit monatlicher Grundgebühr sind indexgesichert, beim Internet betrifft es sogar mehr (87,23 Prozent).

Klauseln erlauben Anpassung an Inflation

Es sind die Wertsicherungs- und Indexanpassungsklauseln, die es den Mobilfunkunternehmen erlauben, die zusätzlichen Kosten durch die Inflation an die Kunden weiterzugeben. Theoretisch müsste im Falle einer sinkenden Inflation auch eine Preissenkung an die Kunden weitergegeben werden, jedoch ist dies seit Einführung dieser Klauseln noch nie geschehen. Diese Indexanpassungsklauseln müssen von den Anbietern in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgelegt werden, was bei etwa 80 Prozent aller Handyverträge der Fall ist.