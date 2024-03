Nach Großumbau: Begegnungszentrum feierlich eröffnet

Das alte Kulturhaus in der Gemeinde Kleblach-Lind platzte aus allen Nähten, war in die Jahre gekommen und benötigte dringend eine Modernisierung. Für die Neugestaltung waren die Ideen der Gemeindebürger gefragt, die sie im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses einbringen konnten. Nach einem Architektenwettbewerb folgte der groß angelegte Umbau zum modernen „Begegnungszentrum Kleblach-Lind“, bei dem auch der Vorplatz völlig neu und offener gestaltet wurde.

Feierliche Eröffnung

Nun ist das Begegnungszentrum fertig und wurde am Wochenende von „Hausherr“ Bürgermeister Manfred Fleißner im Beisein zahlreicher Gäste wie Orts- und Regionalentwicklungsreferent LHStv. Martin Gruber, LHStv. Gaby Schaunig und LR Sara Schaar feierlich eröffnet. „Mit dem neuen Begegnungszentrum in Lind ist in der Gemeinde nun ausreichend Platz für Jung und Alt, Vereine und Musikkapellen sowie Feste und Veranstaltungen“, betonte Gruber. Durch die Neugestaltung des Außenbereiches ist auch eine Begegnungszone entstanden, die den Ortskern wieder mit Leben füllt.

Unterstützung vom Land Kärnten

„Das wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus und ist eine wichtige Maßnahme, um der Abwanderung in ländlichen Gemeinden entgegenzuwirken“, so LHStv. Martin Gruber, der das Projekt mit LEADER-Mitteln in der Höhe von 75.000 Euro und weiteren 150.000 Euro aus der Orts- und Regionalentwicklung unterstützt. Zusätzlich sind im Rahmen der See-Berg-Rad-Offensive von LR Sebastian Schuschnig und LR Daniel Fellner insgesamt 250.000 Euro in die Umsetzung des Begegnungszentrums geflossen.

„Ein Generationsprojekt“

Auch für Bürgermeister Manfred Fleißner ist das Projekt ein voller Erfolg: „Die Umsetzung des Begegnungszentrums in unserer Gemeinde ist ein Generationenprojekt, von dem künftig alle Bürger profitieren. Denn es bringt nicht nur eine enorme Aufwertung für unser Ortszentrum, sondern stärkt gleichzeitig den touristischen als auch den kulturellen Stellenwert. Bedanken möchte ich mich auch besonders bei den Referenten der Landesregierung LHStv. Martin Gruber, LR Sebastian Schuschnig und LR Fellner, die uns bei der Umsetzung finanziell unterstützt haben. Ohne diese finanziellen Hilfestellungen wäre dieses für uns so wichtige Projekt unmöglich gewesen.“

Das wurde saniert und umgebaut

Bei Generalsanierung und Umbau des Altbestandes wurde insbesondere auf Barrierefreiheit, ausreichend Platzangebot für Jung und Alt, vielseitige Raumnutzung und Verbesserung der Akustik geachtet. Der Außenbereich wurde offen und modern gestaltet, um einen Ort zu schaffen, an dem sich die Gemeindebürger gerne treffen, austauschen und aufhalten. Auch der für die Gemeinde so wichtigen Radtourismus wurde berücksichtigt und Ladestationen für E-Bikes und Rastmöglichkeiten errichtet.