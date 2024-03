„Die große Chance“: Klagenfurter singt sich ins Halbfinale

Fünf Acts sicherten sich in der dritten Ausgabe von „Die große Chance“ am Freitag, dem 22. März, ihren Platz im Halbfinale, mit dabei: der gebürtige Italiener aus Klagenfurt Paolo Scariano. Er konnte die Jury mit dem Lied „Miserere“ von Zucchero & Luciano Pavarotti von sich begeistern und holte sich neun Sterne für seinen Auftritt. Insgesamt traten in der dritten Show 24 Talente an. Seinen Auftritt kannst du hier sehen.

©ORF/Roman Zach-Kiesling Für seinen Auftritt erhielt Paolo neun Sterne. ©ORF/Roman Zach-Kiesling Er sang „Miserere“ von Zucchero & Luciano Pavarotti

Auch aus Kärnten mit dabei

Neben Paolo traten in der Show am Freitag auch einige andere Kärntner auf. Der Sänger aus Feldkirchen, Michael Ferguson, gab „Falling“ von Harry Styles zum Besten. Celine Derler aus Klagenfurt sang ihren eigenen Song „I’m fine“. Sarah & Georg sorgten für romantische Stimmung mit ihrer Tanzperformance – mehr dazu hier. Und auch die Twin Soul Sister kämpften um den Platz im Halbfinale, 5 Minuten berichtete.

©ORF/Roman Zach-Kiesling | Michael Ferguson aus Feldkirchen (Kärnten) singt „Falling“ von Harry Styles ©ORF/Roman Zach-Kiesling | Sarah & Georg aus Klagenfurt (Kärnten) tanzen zu „Falling In Love With You“ von Gary Moore ©ORF/Roman Zach-Kiesling | Celine Derler aus Klagenfurt (Kärnten) singt ihren eigenen Song „I’m fine“ ©ORF/Roman Zach-Kiesling | Twin Soul Sisters aus Villach (Kärnten) zeigen Aerial-Hoop-Akrobatik

Nächste Show kommende Woche

Viele weitere Talente wollen „Die große Chance“ in der nächsten Ausgabe der ORF-Erfolgsshow am Samstag, dem 6. April 2024, um 20.15 Uhr in ORF 1 nützen. Fanny Stapf und Andi Knoll werden 24 Acts auf die große „DGC“-Bühne bitten. Eine dreiköpfige Jury vergibt wieder fünf Tickets für die nächste Runde – die drei Live-Semifinalshows sind ab 26. April 2024 zu sehen.

©ORF/Roman Zach-Kiesling Die fünf Sieger-Acts von der dritten Show: Rebecca Semin, Nathalie Oberkofler, Zweimann, Paolo Scariano und Ceri Hall-Brady sind eine Runde weiter

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 14:18 Uhr aktualisiert