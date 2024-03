Himmelsspektakel: Hier könnten heute Polarlichter zu sehen sein

Schau in den Himmel!

Veröffentlicht am 24. März 2024, 16:02 / ©Julia Werhonig

In der heutigen Nacht, von Sonntag auf Montag, können Österreicher Zeugen eines ganz besonderen Naturspektakels werden: Polarlichter sollen das Himmelszelt rot erstrahlen lassen. Diese werden auch Nordlichter genannt und sind die Folge starker Sonnenstürme, die auf die Erde treffen. Besonders in Kärnten und später in der südlichen Steiermark stehen die Chancen aufgrund der Wetterbedingungen gut. Denn es braucht einen wolkenlosen Himmel, damit diese Lichter überhaupt erst sichtbar werden.

Sturm rast auf Erde zu

„Auf der Sonne gab es Samstag in den frühen Morgenstunden einen Strahlungsausbruch der höchsten Kategorie und ein sehr schneller Sonnensturm befindet sich gerade im Anflug auf die Erde“, berichtet die GeoSphere Austria. Laut derzeitigen Prognosen soll der Sturm am heutigen Abend gegen 18 Uhr bei der Erde eintreffen. Eine große Störung im Erdmagnetfeld sei nicht zu erwarten – jedoch soll der Sturm mit rasanter Geschwindigkeit (3 Millionen Stundenkilometern) unterwegs sein. Somit könnten in Mitteleuropa wieder Polarlichter zu sehen sein.

Hier haben wir ein paar Impressionen der letzten Sonnenstürme für euch, die in Kärnten und der Steiermark sichtbar waren.

