Schwerverletzt: Rasante „Offroad-Fahrt“ endete für Spittaler (15) im Krankenhaus

Um 15.30 Uhr lenkte der 15-Jährige ein Kleinkraftrad auf einem Güterweg am Sonnberg in Stall im Mölltal talwärts. In einer Rechtskurve verließ er absichtlich den Güterweg, um im unwegsamen steil abfallenden Waldgelände umherzufahren. Dabei geriet er nach wenigen Metern mit dem Vorderreifen in eine Erdmulde und kam zu Sturz.

Zog sich schwere Verletzungen zu

Das Kleinkraftrad war nicht mit einem ordnungsgemäßen Kettenschutz ausgestattet, weshalb der Lenker mit einem Finger der linken Hand zwischen das vordere Antriebsritzel und Kette geriet. Der Jugendliche erlitt dabei eine schwere Verletzung und wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.