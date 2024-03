Sieg! Rotjacken triumphierten über Pustertaler Wölfe

Veröffentlicht am 24. März 2024, 19:42 / ©HC Pustertal/Markus Ranalter

Beim Heimspiel in Klagenfurt brillierten die Rotjacken. Bereits in den ersten drei Minuten gab es ein Tor – Torschütze Manuel Ganahl landete einen Treffer. Die Südtiroler wollten daraufhin kontern, die Klagenfurter Verteidigung jedoch war zu stark, es gelang kein Treffer trotz knappen Ausgleich von Frycklund. Mit einem 1:0 für die Klagenfurter ging es in die erste Pause.

Im letzten Drittel steigt die Spannung

Das zweite Drittel blieb torlos. Umso spannender war die dritte und letzte Spielzeit. Pustertal landete einen Treffer – Alexander Petan sorgte für einen Gleichstand. Dieser sollte jedoch nicht lange andauern, die Klagenfurter legten nach und schossen ihr zweites Tor. Matthew Fraser sorgte dafür, dass die Rotjacken wieder in Führung gingen. Kurz vor Spielende gelang dem KAC ein weiterer Treffer, diesmal von Thomas Vallant. Damit können die Rotjacken mit einem eindeutigen 3:1-Sieg vom Spielfeld ziehen und die Südtiroler müssen mit einer Niederlage in die Heimat zurückkehren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 19:45 Uhr aktualisiert