Trotz Niederlage in Salzburg: KPÖ Graz gratuliert – aber warum?

Die Würfel sind heute gefallen! Bei der Stichwahl in Salzburg konnte sich die SPÖ den Sieg sichern. Bernhard Auinger wurde zum neuen Bürgermeister gewählt – wir berichteten. Trotz der Niederlage aber gratuliert die steirische KPÖ: „Bei der Gemeindewahl in Salzburg ist der KPÖ vor zwei Wochen eine Sensation gelungen, die europaweit für Aufsehen gesorgt hat: Von 3,7 auf über 23 Prozent der Stimmen steigerte sich die KPÖ plus. Bei der Bürgermeisterwahl kam Kay-Michael Dankl, der bislang einziger kommunistischer Gemeinderat der Stadt war, auf 28 Prozent und damit in die Stichwahl um das Amt des Stadtoberhaupts.“

„Die Wahl hat gezeigt, dass viele eine Veränderung wollen“

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr ist heute nach Salzburg gereist, um den Wahlabend mit den Salzburger Genossen zu verbringen: „Kay-Michael Dankl ist ganz konkret für die Leute da und tritt bei den wichtigen Themen Leistbares Wohnen und Öffentlicher Verkehr konsequent für Verbesserungen ein. Den Zuspruch haben wir auch selbst gespürt, als wir in Salzburg waren, um im Wahlkampf zu helfen. Vom Einzelkämpfer im Gemeinderat zum Vizebürgermeister, das ist ein sensationeller Erfolg. Nun kann Kay in den nächsten Jahren als Wohnungsstadtrat wichtige Verbesserungen in Angriff nehmen.“ „Die Wahl vor zwei Wochen hat gezeigt, dass viele Menschen von den etablierten Parteien enttäuscht sind und eine Veränderung wollen. Dass die KPÖ in Salzburg so gestärkt wurde und es Kay-Michael Dankl sogar in die heutige Stichwahl geschafft hat, gibt uns viel Schwung für dieses Wahljahr“, ergänzt die steirische KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Welche Auswirkung hat dieses Wahlergebnis auf die steirische KPÖ?

Die großen Zugewinne in Salzburg haben auch Auswirkungen auf die steirische Partei. „In den letzten Wochen haben sich viele bei uns gemeldet und wollen mitmachen und sich einbringen“, erzählt Hanno Wisiak, KPÖ-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl in der Steiermark. Jüngsten Umfragen zufolge haben die Kommunisten heuer erstmals seit langem wieder Chancen, auch bundesweit erfolgreich zu sein. „Die hohen Wohnkosten zu stemmen wird für immer mehr Leute zu einem echten Problem. Die Bundesregierung lässt sie aber schmählich im Stich. Die etablierten Parteien entdecken das leistbare Wohnen immer erst vor Wahlen. Darum braucht es eine Partei, die sie auch nach den Wahlen an ihre Versprechen erinnert“, betont Wisiak. Die KPÖ fordert ein Wohnpaket, das leistbaren öffentlichen Wohnraum schafft und ein neues Mietrecht, um dem Wildwuchs des entfesselten Marktes Einhalt zu gebieten. „Eine Senkung der Richtwerte um 20 Prozent wären ein wichtiger erster Schritt“, so Wisiak.