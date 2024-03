Alko-Lenker (33) verletzt: Kam von Straße ab, Auto überschlug sich

Um 1.30 Uhr lenkte ein 33-jähriger Villacher auf der Kärntner Straße (B 83) von Villach kommend in Richtung Fürnitz. In Villach-Auen lenkte er wegen Wildwechsels nach links, kam mit dem Auto auf die Betonleitwand, schlitterte diese entlang, touchierte ein Verkehrszeichen und mehrere Schneestangen. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam in Fahrtrichtung Villach auf der zweiten Fahrspur auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Lenker wurde angezeigt

Nachfolgende Fahrzeuglenker leisteten Erste Hilfe. Der Lenker hatte Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Ein Alkomatentest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Behörde angezeigt.