Zwei Drittel der Kärntner nutzen das Fahrrad als Verkehrsmittel

Kärnten ist ein Fahrradland, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Drei von vier Haushalten haben zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Und zwei Drittel der Kärntnerinnen und Kärntner nutzen das Fahrrad als Verkehrsmittel, fast die Hälfte davon häufig.

Wichtige Tipps für die Saison

Und mit dem Frühlingsbeginn starten viele in die Radfahrsaison. Nach der Winterpause ist das Fahrrad unbedingt einem Check zu unterziehen, erinnert der VCÖ. Neben dem Aufpumpen der Reifen, ist es wichtig, das Funktionieren der Beleuchtung und der Bremsen zu kontrollieren und, ob die Bremsgummis in gutem Zustand sind. Zudem ist die Kette zu reinigen und zu ölen. Der VCÖ empfiehlt, das Fahrrad einmal im Jahr zum Service in ein Fachgeschäft zu bringen. Materialschäden werden beim Service rechtzeitig erkannt. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer eines Fahrrads.

Wichtig für Immunsystem und Klima

„Möglichst oft das Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen, hat vielfache Vorteile. Die regelmäßige Bewegung stärkt unser Immunsystem und die Fitness. Wer Kalorien statt Sprit verbrennt, wird nicht nur den Winterspeck schneller los, sondern spart sich auch noch einiges an Geld. Und die Kärntnerinnen und Kärntner leisten mit dem Radfahren im Alltag einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, tragen zur Reduktion von Staus, Verkehrslärm und schädlichen Abgasen bei“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest.

Was gesetzlich wicht ist…

Seit eineinhalb Jahren ist Erwachsenen das – schützende – Radfahren neben einem Kind erlaubt. Der VCÖ erinnert an weitere neuere Regelungen: Beim Überholen von Radfahrenden im Ortsgebiet ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, der nur bei einem Tempo bis 30 km/h geringfügig kleiner sein darf, außerhalb des Ortsgebiets ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Abgestellte Fahrzeuge dürfen nicht in Radwege und auch nicht in Gehsteige hineinragen. Na dann, viel Spaß!