Wird der Montag wieder wärmer?

„Der Montag bringt in der nördlichen Obersteiermark zunächst noch Wolken und in der Früh letzte Schneeflocken. Auch weht von Mariazell bis ins Joglland starker Nordwestwind. Bald wird sich aber sehr sonniges Wetter durchsetzen und auch der Wind lässt nach“, so prognostizieren die Experten von der GeoSphere Austria. Im Großteil der Steiermark soll es freundlich werden und überwiegend die Sonne scheinen. Es können zwar kleine Quellwolken entstehen, diese jedoch seien harmlos. In der Früh ist es vielerorts leicht frostig, tagsüber wird es mit 8 bis 15 Grad deutlich milder als gestern.