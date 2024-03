Zwischenhoch sorgt für warmes und sonniges Wetter am Montag

„Ein Zwischenhoch sorgt am Montag für herrlich sonniges Wetter. Oft ist es wolkenlos, Frühnebel gibt es kaum. Der Wind dreht auf Südwest zurück und frischt in den südlichen Landesteilen am Nachmittag schon auf. Mit ihm erreichen uns wieder mildere Luftmassen“, so heiß es von en Wetterexperten der GeoSphere Austria. In der Früh wird es noch kalt mit -4 bis 0 Grad, im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen auf 12 bis 16 Grad.