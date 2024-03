Serie beendet: KAC-Floorball-Mannschaft verliert Halbfinale

Schon ab der achten Minute war die Mannschaft des KAC-Floorball im Rückstand. In der dreizehnten Minuten konnten der Wiener Floorball Verein auf 2:0 erhöhen, während die Rotjacken im ersten Drittel keinen eigenen Treffer erzielten. Nach der Pause dauerte es nur 37 Sekunden, ehe der Wiener Floorball Verein auf 3:0 stellte. In der 26. Minute stand es sogar 4:0 für das Heimteam.

Rotjacken landeten zwei Treffer

Erst in der 33. Minute schrieb der KAC Floorball durch Luca Wurmitzer an. Allerdings erhielt man erneut einen Shorthander zum 1:5 aus KAC-Sicht. Mit diesem Ergebnis ging es in die zweite Drittelpause. In der 45. Minute erzielte Luca Wurmitzer dann das 2:5. Kurz vor Spielende machte der Wiener Floorball Verein mit dem 6:2 alles klar. Mit dieser entscheidenden Niederlage verloren die Rotjacken die „best-of-three-Halbfinalserie“ der österreichischen Bundesliga mit einem Gesamtscore von 0:2. Damit ist die Saison für sie beendet.