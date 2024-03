Schockfund! Florianis wurden zu Brand alarmiert – entdeckten eine Leiche

Veröffentlicht am 25. März 2024, 07:02 / ©Oskars Zvejs/Pixabay

Brandalarm gab es gegen 3 Uhr für die Florianis – sie rückten zum Einsatz aus. Ein Auto stand in Flammen, so hieß es laut ersten Informationen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen brannte der Wagen noch lichterloh. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Florianis eine tote Person auf der Rückbank. Wie es zu dem Vorfall gekommen ist und um welche Person es sich handelt, ist derzeit noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.