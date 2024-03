Burschen schlugen Villacher (62) zusammen: Polizei ermittelt

Mitten in der Nacht

Veröffentlicht am 25. März 2024, 07:19 / ©5 Minuten

Brutale Szenen sollen sich am 24. März 2024, gegen 1 Uhr früh, am Villacher Burgplatz zugetragen haben. Dort legte ein 62-jähriger Villacher aufgrund seiner Alkoholisierung eine kurze Rast ein und setzte sich auf den Boden. In der Folge soll eine Gruppe junger Burschen auf ihn zugekommen und ohne ersichtlichen Grund auf ihn eingeschlagen haben, heißt es seitens der Polizei.

Fahndung verlief negativ

Als er am Boden lag, versetzten ihm die Tatverdächtigen zudem mehrere Fußtritte gegen den Kopf. Der Mann erlitt dabei Verletzungen und wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. „Eine örtlich durchgeführte Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bisher negativ“, so die Polizisten. Die Ermittlungen laufen.