Einbruch im Bezirk Wolfsberg: Täter nutzten ein gekipptes Fenster

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürfte sich die Tat am 24. März 2024, zwischen 16 und 19.50 Uhr zugetragen haben. Die bislang unbekannten Einbrecher öffneten gewaltsam ein gekipptes Fenster und gelangten so in die Wohnung in der Gemeinde Reichenfels. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen insgesamt drei Uhren sowie eine Schatulle mit verschiedenen Fremdwährungen. Die Polizei beziffert den Schaden mit mehreren tausend Euro.