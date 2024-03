„Steirische Eiche“ kommt nach Graz: Warum Arnie die Heimat besucht

Veröffentlicht am 25. März 2024, 08:27 / ©BKA / Andy Wenzel

Das Arnold Schwarzenegger Museum lädt am 22. Juni 2024 zu einem ganz besonderen Sommer-Event: Arnold-Fans haben die Möglichkeit, sich in drei Disziplinen, die von Arnies Leben inspiriert sind, zu messen. Das Programm präsentierten Peter Urdl (Altbürgermeister von Thal und Initiator des Museums), Raffaela Langer (Geschäftsführerin von ARNIE´s Life GmbH), Christine Schreiner Wagner sowie Michael Alois Wagner (ARNIEVERSE Ambassador). Zu gewinnen gibt es dabei auch verschiedene Preise, so auch Werke des Künstlers Stefan „Stebo“ Temmel und Künstler und Sänger Christian Iser. Zudem können Fitnessgeräte des Hauptsponsors smovey „erkämpft“ werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

©5 Minuten (v.l.n.r): Peter Urdl, Raffaela Langer, Christine Schreiner Wagner, Michael Alois Wagner wie sie das Programm präsentieren

Bis 1. April kannst du dich anmelden

Der österreichische Rock’n’Roll Entertainer Dennis Jale, der seit 25 Jahren mit den Originalmusikern von Elvis Presley jährlich auf Tour ist, soll für die musikalische Untermalung sorgen. Stargast Arnold Schwarzenegger hat sich bereits mit einem Ehrengast angekündigt. Die drei Disziplinen werden am 1. April 2024 bekanntgegeben. Anmeldungen sind ab diesem Zeitpunkt auf der Website des Arnold Schwarzenegger Museums möglich.